El Gobierno de Navarra recuerda la necesidad de evitar actividades que puedan producir incendios

imagen de archivo del incendio de Ezcabarte - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha insistido este sábado en la necesidad de extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda producir incendios forestales, ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas y la entrada de viento sur, que agrava de forma notable el riesgo durante los próximos días.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el riesgo de incendio será "extremo" en la práctica totalidad del territorio foral, situación que se prolongará durante el fin de semana y el lunes, coincidiendo con un episodio de calor intenso y escasa humedad ambiental.

La situación actual presenta un escenario de alta vulnerabilidad debido a la acumulación de factores meteorológicos desfavorables y al estado de la vegetación.

En este sentido, el riesgo es acumulativo y va en aumento respecto a los días anteriores, tanto por la prolongación del episodio como por la previsible presencia de viento sur, que dificulta las tareas de extinción y eleva las temperaturas nocturnas, lo que reduce la recuperación de humedad de la vegetación durante la noche.

A esta circunstancia se suma la posibilidad de tormentas que, en caso de producirse, podrían generar rachas de viento repentinas y cambios bruscos en la dirección de avance del fuego.

Ante estas previsiones, se reitera la recomendación de extremar las precauciones en las labores de cosechado de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural.

A causa de lo "complicado" de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14 horas en toda Navarra.

Además, en suelo urbano, se desaconseja el uso del fuego en exteriores, específicamente la celebración de hogueras, barbacoas y el uso de material pirotécnico o cualquier artefacto con fuego hasta que se produzca una normalización de las temperaturas y las condiciones de humedad de la vegetación.

CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO

El Gobierno de Navarra recuerda que, en caso de detectar humo o llamas, lo primero es alertar a los servicios de emergencia llamando al 112, y aportar información clara y precisa sobre la ubicación y la evolución de la situación, sin tomar iniciativas personales que puedan poner en riesgo la propia seguridad.

Si un incendio forestal se aproxima a una vivienda o casco urbano, la recomendación general es permanecer confinado en el interior salvo indicación expresa en sentido contrario por parte de las autoridades, cerrando puertas, ventanas y llaves de paso de gas y otros combustibles, y siguiendo en todo momento las instrucciones que se trasladen a través de los canales oficiales.

En caso de evacuación, se deben seguir las instrucciones de las autoridades, que verificarán si el fuego está lejos y el recorrido de evacuación es seguro. Asimismo, es importante tener en cuenta a las personas vulnerables del entorno, ya que en estas situaciones pueden requerir asistencia.

La población puede consultar la evolución del riesgo de incendio y las previsiones meteorológicas actualizadas en la web de AEMET, así como seguir la información oficial que el Gobierno de Navarra actualiza en función de la evolución de la situación.

RESTRICCIONES VIGENTES

De acuerdo con la Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, que regula el uso del fuego en suelo no urbanizable, y con el Plan Anual 2026 para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en la Comunidad Foral de Navarra, mientras se mantengan los niveles de riesgo muy alto o extremo continúa sin estar permitido el uso recreativo del fuego en suelo no urbanizable, lo que incluye la prohibición de hacer barbacoas, lanzar material pirotécnico o usar fuego en romerías.

Tampoco pueden realizarse quemas agrícolas o forestales, incluida la quema de rastrojos. Asimismo, en los momentos en que el índice de riesgo alcance el nivel extremo, se mantiene la prohibición de circular con vehículos a motor por pistas forestales y otros caminos rurales, y se recuerda que el uso de maquinaria y equipos susceptibles de generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas cerca de vegetación, como cosechadoras, empacadoras o desbrozadoras, debe realizarse con especial precaución y ajustarse a las restricciones horarias establecidas.