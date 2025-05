El Gobierno de Navarra refuerza su compromiso para frenar delitos de odio y discriminación contra el colectivo LGTBI+

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBI+fobia, que se celebra el próximo sábado 17 de mayo, el Gobierno de Navarra ha aprobado una declaración institucional en la que reafirma su intención de "seguir trabajando por la igualdad de derechos de este colectivo e impulsar medidas que permitan detectar y frenar los delitos de odio y las situaciones de discriminación que sufren sus integrantes por razones de orientación, identidad sexual y expresión de género".

El Ejecutivo foral apuesta por seguir profundizando en la colaboración que mantiene con las asociaciones y plataformas que representan a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales del territorio, con la finalidad de "combatir la situación de infradenuncia e infradetección de situaciones de LGTBI+fobia, que según los últimos informes realizados a nivel estatal se sitúa en el 80%".

"Desde el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad, queremos reforzar nuestro compromiso con los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su identidad sexual, orientación sexual o expresión de género. Creemos que en momentos como este, donde están en cuestión muchos avances, tanto feministas como de los colectivos LGTBI+, tenemos que seguir firmes en nuestro compromiso", sostiene la directora gerente del INAI, Patricia Abad, en declaraciones realizadas con motivo de la reactivación de una campaña de sensibilización contra la LGTBI+fobia.

Abad destaca la importancia de mantener la labor de sensibilización y de reconocer y poner en valor los avances que se han dado en materia legislativa, "impulsados sobre todo por los colectivos y con el apoyo constante de las instituciones".

Bajo el lema 'Aunque no la veas, la LGTBI+fobia está ahí. ¡Actúa!' / 'Ikusi ez arren, LGTBI+fobia hor dago. Ekin!', la campaña institucional de apoyo al colectivo pretende "desatacar la capacidad de todas las personas para contribuir a revertir los discursos de odio contra las personas por razón de orientación sexual". Con una inversión de 16.000 euros, el objetivo de esta iniciativa es "visibilizar las expresiones más normalizadas de la LGTBI+fobia, que sustentan la discriminación estructural".

La imagen central elegida es la de un cartel con letras de distinto tamaño para pruebas visuales, en el que se pueden leer mensajes de rechazo al colectivo LGTBI+ que a primera vista no se ven. Con ello, se pretende apelar a la necesidad de sacar a la luz las situaciones de discriminación que sufren estas personas.

La campaña se difundirá hasta el próximo 5 de junio a través de marquesinas, soportes audiovisuales urbanos (mupis) y en lonas instaladas en el Palacio de Navarra, así como en redes sociales. El objetivo es implicar a la sociedad como agente de cambio, afinando la mirada e implicándose contra la LGTBI+fobia. Mediante este mensaje, se pretende además trasladar el compromiso y trabajo de la Administración en la promoción y garantía de los derechos LGTBI+ y su firme rechazo a cualquier expresión de violencia hacia este colectivo.

De este modo, el Ejecutivo foral reafirma su apuesta por trabajar de la mano del movimiento asociativo y de la ciudadanía para frenar "el actual aumento de la presencia de discursos antifeministas y LGTBI+fóbicos en el ámbito social, educativo, sanitario, laboral o económico".

743 ATENCIONES EN KATTALINGUNE

Según el último informe elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), los delitos de odio por orientación e identidad sexual y de género son la segunda causa de denuncia, después de los delitos de odio por racismo y xenofobia. Lo mismo concluye el último Informe sobre delitos de odio de 2023 que publica el Ministerio del Interior.

No obstante, también según datos recabados por la FELGTBI++, entre las personas que han sufrido algún tipo de acoso, discriminación u agresión, un 80,7% no llegó a denunciar su caso ante la Policía. Un 23,7% de estas personas denunció ante asociaciones LGTBI+ y un 56,9% no denunció en ningún sitio.

El mismo informe analiza la situación de infradetección, relacionada con denuncias que sí llegan a presentarse pero que no se identifican oficialmente como delitos de odio contra este colectivo, "de ahí la necesidad de contribuir a visibilizar esta realidad y seguir impulsando medidas para erradicarla", ha indicado el Gobierno foral.

Precisamente para paliar esta situación de infradetección e infradenuncia, el Gobierno de Navarra tiene previsto promover a través del INAI la creación del Observatorio contra la LGTBI+fobia de Navarra, concebido para conocer y analizar la realidad de la LGTBI+fobia en la Comunidad foral y poder responder de manera coordinada y efectiva a los incidentes de odio y discriminación. Este instrumento se sumará a las medidas y recursos de apoyo a las personas LGTBI+ que viene impulsando el Ejecutivo foral.

Según datos aportados por el INAI, el servicio de atención integral a personas LGTBI+ del Gobierno de Navarra, Kattalingune, realizó durante 2024 un total de 743 atenciones a 297 personas atendidas en los diferentes programas y oficinas del servicio, si bien no todas están relacionadas con delitos de LGTBI+fobia.

Kattalingune es un servicio de atención integral a personas LGTBI+ que cuenta con personal especializado en ofrecer información, atención sexológica y psicológica y jurídica en sus sedes de Pamplona, Tudela, Irurtzun, Tafalla y Estella. Además, se dispone de una Guía para víctimas de delito de odio por LGTBI+fobia, con información para saber identificar situaciones de este tipo y poder denunciarlas.