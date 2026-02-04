El Gobierno de Navarra respalda que se prohíba el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Archivo - El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha valorado "de forma positiva" el anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años.

García ha indicado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "todos sabemos cómo están influyendo los algoritmos que usan esas redes sociales" y ha considerado que la prohibición anunciada por Sánchez "es un paso en la dirección correcta".

"Estamos limitando que los menores de 16 años que acceden a esas redes puedan recibir mensajes claramente antidemocráticos", ha asegurado, para señalar que era "necesario" dar este paso.