Imágenes del inicio de la reunión de la Mesa de la Función Pública. - ©JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y los sindicatos han acordado este miércoles la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2026, que ascenderá hasta las 1.314 plazas, al incorporar a la propuesta inicial 40 plazas de bombero.

La Oferta Pública de Empleo de este año, que será aprobada próximamente en sesión de Gobierno, ha contado con el voto favorable de la mayoría sindical en la Mesa General de Función Pública que se ha celebrado esta mañana y que ha estado presidida por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío.

El objetivo de la OPE, cuyas plazas se reparten por sectores entre 843 destinadas a la Administración Núcleo y 471 para personal sanitario, es, según ha indicado el Gobierno, "continuar avanzando en la estabilización y consolidación del empleo público", con lo que en última instancia se "pretende fortalecer y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía por parte del Gobierno de Navarra".

Así, la Oferta Pública de Empleo para 2026 aprobada por el Gobierno de Navarra se acercará a las 1.700 plazas, ya que a las acordadas este miércoles con los sindicatos hay que sumar las 355 de personal docente no universitario que se aprobaron el pasado mes de agosto.

La OPE acordada hoy con los sindicatos incluye más de 115 puestos de trabajo diferentes entre Administración Núcleo y el Servicio Navarro de Salud (SNS), destacando, entre otros, por el elevado número de plazas el de especialista de apoyo educativo, con 170 plazas; enfermera, con 95 plazas, y agente de Policía Foral, con 90 plazas.

Las 843 plazas de Administración Núcleo se dividen entre 430 plazas de nivel C, 212 de nivel B, 152 de Nivel A y, finalmente, 49 de nivel D. Por su parte, las 471 plazas de personal sanitario se distribuyen entre 462 plazas del Servicio Navarro de Salud (SNS) y 9 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

DISCAPACIDAD Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En la Mesa General, la Dirección General de Función Pública ha informado a los sindicatos de las plazas que en esta Oferta Pública de Empleo de 2026 se van a reservar para personas con discapacidad y para mujeres víctimas de violencia de género. En concreto, para personas con discapacidad se destinarán 114 plazas, lo que supone cerca del 9% del total de las plazas ofertadas.

Por su parte, serán 28 las plazas que se reservan para mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, cifra que supera el 2% de las plazas que se incluyen en esta OPE.