El Gobierno de Navarra subvenciona con 3 millones 57 viviendas de alquiler protegido en Buztintxuri y Tudela

Archivo - La vicepresidenta Begoña Alfaro, durante su visita a las obras en el Horno de Coscolín, en junio del año pasado. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este jueves, dos subvenciones por un total de 3.058.045,95 euros para impulsar 57 viviendas de protección de alquiler en el barrio pamplonés de Buztintxuri y en el centro histórico de Tudela.

En concreto, el Ejecutivo foral ha autorizado a la directora general de Vivienda para la adquisición de un compromiso de gasto plurianual de 1.633.411,84 euros para la concesión de una subvención a la empresa Adania Residencial, S.L., destinada a la promoción de 33 VPO de alquiler en Buztintxuri. Las viviendas tienen una superficie total de 2.381,26 metros cuadrados útiles, con un precio máximo de venta de 4.666.890,98 euros, sin anejos. El Ejecutivo prevé abonar 816.705,92 euros en 2025 y 816.705,92 euros en 2027, fecha prevista de finalización y calificación definitiva de la promoción.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha autorizado una segunda subvención de 1.424.634,11 euros a la sociedad pública Nasuvinsa con motivo de la construcción de 24 viviendas incluidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del centro histórico de Tudela, concretamente ubicadas en el entorno conocido como Horno de Coscolín de la capital ribera. Las viviendas tienen una superficie total de 1.729,52 metros cuadrados, informa en un comunicado el Ejecutivo foral.

Ambos proyectos responden al conjunto de iniciativas impulsadas desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias para "responder a la demanda de vivienda de carácter protegido en la Comunidad foral". Las subvenciones a este tipo de iniciativas están contempladas en la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, que en su Disposición Adicional Decimosexta añadida en 2016 prevé adoptar medidas de apoyo a la ciudadanía en materia de vivienda, "como la regulación de las subvenciones a promotores de VPO calificadas en régimen de arrendamiento sin opción de compra y apartamentos protegidos en alquiler destinados a personas mayores de 60 años o con discapacidad, estableciendo un porcentaje de subvención del 35% del precio de venta máximo de las viviendas, sin anejos, incluidas en la correspondiente calificación, si el promotor solicita que la duración del régimen de protección de las viviendas protegidas aplicable sea de 30 años".