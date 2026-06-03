El Gobierno de Navarra traslada su "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de los cinco agentes

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su "más profundo dolor y la consternación" por el fallecimiento de cinco agentes de la Policía Foral en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa). El Gobierno foral preparará un acto institucional de despedida de los cinco agentes.

Al inicio de la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha señalado que "nuestro pensamiento está con los familiares, con los amigos y con los compañeros de trabajo" de los cinco agentes. "Sin duda, hoy es un día muy triste para la Policía Foral y para toda Navarra", ha afirmado, para incidir en que trasladan su cariño y apoyo a "todos sus allegados, a sus familias, amigos y compañeros de la Policía Foral en estos momentos tan duros".

Ha afirmado el consejero que "perdemos a cinco servidores públicos que dedicaron su vida a proteger y cuidar a la ciudadanía, literalmente, hasta el último segundo". "Nuestro reconocimiento, respeto y gratitud por su compromiso y vocación de servicio", ha trasladado.

Según ha continuado Remírez, "desde que hemos conocido los hechos, ha habido continuas muestras de apoyo y condolencias", y se ha referido a la llamada del lehendakari vasco, Imanol Pradales, a la presidenta de Navarra, María Chivite, a quien ha trasladado su colaboración. "Desde el primer minuto están colaborando y poniendo todo tipo de facilidades en estos momentos tan duros, tanto al Gobierno de Navarra como a la Policía Foral", ha precisado.

También ha dado su agradecimiento por las distintas condolencias, entre las que ha destacado "las palabras de Su Majestad el Rey, como del ministro de Interior, como también del alcalde de Pamplona, los mandos policiales y de la Guardia Civil de Navarra, el delegado de Defensa en la Comunidad foral, así como distintos estamentos, instituciones y referentes institucionales de la Comunidad foral y también del resto de España".