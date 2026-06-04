Gobierno de Navarra y UPNA impulsan tres nuevas ediciones del Diploma de Experto en Evaluación de Políticas Públicas

Txerra García de Eulate y Javier Goicoechea, en la firma del convenio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han firmado un convenio para poner en marcha tres nuevas ediciones del Diploma de Experto en Evaluación de Políticas Públicas, que se desarrollarán durante los cursos académicos de 2026/27, 2027/28 y 2028/29, tras la acogida de la primera edición, celebrada este 2025/26 y que ha contado con 21 personas inscritas.

El objetivo de esta titulación es dotar a los participantes de una formación que les especialice y capacite en el diseño y ejecución de evaluación de políticas públicas "con rigor metodológico y perspectiva interdisciplinar".

El convenio ha sido firmado en el campus de la UPNA de Pamplona por el director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, del Departamento de Presidencia e Igualdad, Txerra García de Eulate; y por el vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, Javier Goicoechea.

En un comunicado, el Ejecutivo foral explica que este Diploma de Experto surge de la "creciente complejidad" de las intervenciones públicas y de la necesidad de "optimizar los recursos disponibles". En este sentido, la evaluación de políticas públicas "se ha consolidado como una herramienta fundamental para garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la acción gubernamental". La evaluación, además, permite analizar el diseño y el impacto de los programas y políticas implementadas, "identificando áreas de mejora y fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencias".

Este Diploma de Experto, que se va a desarrollar al completo en modalidad online, busca que sus participantes desarrollen competencias técnicas en evaluación de políticas públicas "desde una perspectiva transversal e integradora", así como "fortalecer su capacidad analítica y crítica". También pretende facilitar la comprensión del "rol estratégico" de la evaluación en las políticas públicas, fomentar la toma de decisiones basada en evidencias dentro de la Administración Pública y promover la rendición de cuentas y la transparencia a partir de procesos evaluadores.

Asimismo, el curso trata de capacitar en el diseño del encargo de una evaluación, en la implementación de "enfoques innovadores y sostenibles" y en establecer la evaluación como un proceso vinculado a la planificación y el seguimiento.

DESTINATARIOS DEL CURSO

El alumnado admitido requerirá de titulación universitaria previa. La formación está dirigida a profesionales y técnicos que deseen iniciarse y/o mejorar sus conocimientos en el diseño y ejecución de evaluaciones de políticas públicas, además de personas que pretendan enfocar su futuro profesional dentro de la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

También pueden acceder a este Experto personal especializado en unidades técnicas de administraciones públicas con atribuciones en planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

El periodo de impartición se extenderá, cada año lectivo, desde el mes de noviembre, hasta el mes de mayo del año siguiente durante los cursos académicos 2026/2027, 2027/2028 y 2028/2029.