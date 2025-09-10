El Gobierno programa actividades de prevención y concienciación en seguridad vial por la Semana Europea de la Movilidad

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral, a través de Tráfico Navarra, en colaboración con entidades locales y organismos públicos y privados, ha organizado cinco actividades de prevención y concienciación sobre la seguridad vial con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre.

Estas acciones tienen por objetivo, entre otros, sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de una movilidad segura, crear espacios de colaboración entre distintos sectores y fomentar la visión cero accidentes en este ámbito, ha informado el Gobierno en una nota.

Así, el martes 16 y el viernes 19 de septiembre se han organizado dos sesiones de la actividad 'En lo que dura un parpadeo', en la que se proyectará el vídeo de la campaña de educación vial así titulada, donde participan los diferentes servicios del Gobierno de Navarra que atienden un accidente de tráfico, como son la Policía Foral, Protección Civil y Emergencias, Bomberos de Navarra y personal del Servicio Navarro de Salud. Asimismo, desde Tráfico Navarra se expondrá la importancia de la seguridad vial, acompañado por el testimonio de víctimas que han sufrido un siniestro vial y padecen sus consecuencias.

La primera de las sesiones tendrá lugar el martes a las 17 horas en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, en Pamplona, y la otra el viernes 19, a las 12 horas, en el Civivox Condestable, ambas dirigidas a todo tipo de público.

JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD VIAL EN EL TRANSPORTE ESCOLAR

Por su parte, los días 17 y 18 de septiembre, en Tudela y Pamplona, respectivamente, Tráfico Navarra, en colaboración con Fundación Smart Baby, han organizado dos jornadas que tratarán la seguridad vial en el transporte escolar. En ellas, se repasarán y actualizarán los conocimientos y fundamentos básicos alrededor de la seguridad vial de personas menores que son trasladadas por vehículos de transporte escolar y, asimismo, habrá una parte práctica en la que las personas participantes simularán distintas situaciones que pueden surgir una vez ocurrido un posible incidente, ha informado el Gobierno.

En el caso de Tudela, la actividad tendrá lugar en el parque de educación vial de la Policía Local y en el de Pamplona, en el Parque POLO.

DEMOSTRACIÓN DE INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO

Por último, el domingo 21 de septiembre tendrá lugar la última actividad organizada junto a Fundación Mapfre, APTB y Bomberos de Navarra, en el Paseo de Antoniutti de la capital, a las 10.30 horas. En este lugar se instalarán carpas de diversas entidades colaboradoras con la Semana de la Movilidad (Fundación MAPFRE, APTB, DYA Navarra; Cruz Roja, APANA, Parque POLO, Servicio Navarro de Salud) en las que se desarrollarán actividades relacionadas con la movilidad segura, tanto en el ámbito de la prevención como una vez ocurrido un posible incidente.

Concretamente, habrá un circuito para bicicletas, se podrán utilizar gafas que simulan diversas problemáticas personales en el acto de la conducción, los asistentes podrán aprender a realizar una reanimación cardiopulmonar, el uso del botiquín para primeros auxilios y se podrá experimentar el vuelco de un vehículo en un simulador. También habrá vehículos utilizados en rescates para poder verlos. Además, a las 12 horas se realizará una demostración de una intervención en un accidente de tráfico, en la que se explicarán los pasos a realizar para trasladar la cultura de la seguridad en caso de siniestro.