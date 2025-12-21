El 'Gordo' de la Lotería de Navidad ha caído en Navarra en ocho ocasiones, seis de ellas en Pamplona

Archivo - Celebración en una administración de Pamplona tras vender parte del 'Gordo' de la Lotería de Navidad en 2023. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

El 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha pasado por Navarra en ocho ocasiones, la última de ellas en 2023, donde dejó un premio de 1,6 millones de euros en dos establecimientos de Pamplona y Cordovilla.

La capital navarra es el municipio de la Comunidad foral que más suerte ha tenido en este sorteo y el primer premio ha caído en la ciudad en seis ocasiones: 1829, 1853, 1974, 2018, 2022 y 2023, según datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.

Le sigue Cordovilla, por donde ha pasado el primer premio dos veces: 2022 y 2023. Otras tres localidades han sido agraciadas con el 'Gordo' en una ocasión. Son Alsasua (1963), Fitero (2018) y Tudela (2012).

En el conjunto de España, Madrid es la región que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo', con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos.

Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el 'Gordo' ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023. Hasta entonces, el primer premio había ido a parar a la capital ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.

La segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 44 'Gordos' desde el año 1817. En la capital catalana también cayó el premio en 2022 y 2023.

A estas dos grandes ciudades les siguen en materia de fortuna Sevilla, con 19, Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13). Asimismo, otras ciudades españolas han sido agraciadas con el 'Gordo' en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del sorteo. Es el caso de Málaga, donde ha recaído el primer premio en doce ocasiones; Granada, en once; Alicante, en diez; Santander y A Coruña, en nueve ocasiones.

Por su parte, San Sebastián y Gijón han sido premiadas en ocho ocasiones; Palma y Manises (Valencia), en siete; Lugo, Murcia, Pamplona y Valladolid, en seis; Albacete, Badajoz, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo, Salamanca, Granadilla de Abona (Tenerife), en cinco; Benidorm (Alicante), Almería, Castellón de la Plana (Castellón), O Porriño (Pontevedra), Teruel, Córdoba, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid), Burgos, Logroño y Telde (Las Palmas), en cuatro.

A las ciudades capitalinas de Ávila y Tarragona nunca ha llegado el primer premio, aunque sí a localidades de menor tamaño de sus provincias, como Altafulla, Reus o Tortosa, en la catalana; y El Barraco o Poyales del Hoyo en la abulense. La ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.

868.000 EUROS EN EL SORTEO DE 2024

La Lotería de Navidad del año pasado no dejó grandes premios en Navarra, repartiendo en total 868.000 euros en Sangüesa, Pamplona, Lodosa, Cordovilla, Alsasua y San Adrián con la venta de décimos correspondientes al tercer, cuarto y quinto premio.

Un tercer premio repartió 650.000 euros en Sangüesa, Alsasua, Pamplona y Cordovilla, mientras que un cuarto premio dejó 200.000 euros en Cordovilla, Lodosa, Pamplona y San Adrián. Finalmente, en Mendavia y Pamplona se vendieron tres décimos de un quinto premio.

La curiosidad de la jornada la dejó la administración de lotería nº2, ubicada en la plaza Zumalacarregui 4 de Alsasua, que devolvió en su integridad una serie completa del cuarto premio, con el que habría repartido 200.000 euros. No obstante, sí que vendieron un décimo del tercer premio, dotado con 50.000 euros.