Goyarrola, obispo de Helsinki y médico: "Al comienzo y al final de la vida hay dolor. ¿Por qué tiene que ser negativo?"

Archivo - Raimo Goyarrola Belda (Bilbao, 1969), obispo de Helsinki (Finlandia) desde 2023. - MANUEL CASTELLS CLEMENTE - Archivo

Acaba de defender una tesis sobre la espiritualidad en los cuidados paliativos y señala que los pacientes "necesitan ser escuchados"

Destaca que "el Papa León es un signo de unidad y de esperanza"

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Raimo Goyarrola Belda (Bilbao, 1969), obispo de Helsinki (Finlandia) desde 2023, acaba de defender su segunda tesis doctoral, en la que aborda la espiritualidad de los cuidados paliativos, tras una primera tesis en Teología. Después de esta segunda investigación, en la que ha hablado con 70 pacientes, Goyarrola plantea que tanto al inicio como al final de la vida hay "dolor y sufrimiento", pero se pregunta "por qué tiene ser negativo" y señala que "es el comienzo de una nueva vida".

El obispo español, que estudió medicina en la Universidad de Navarra, se declara, en una entrevista con Europa Press, "finlandés de pasaporte, mentalidad y corazón". Fue ordenado sacerdote en 2002 y cuatro años después se trasladó a Helsinki para impulsar la labor formativa y apostólica del Opus Dei en Finlandia y ayudar en las parroquias. En 2023 fue nombrado obispo por el Papa Francisco.

El pasado 5 de junio defendió su tesis doctoral en la Universidad del Este de Finlandia sobre la espiritualidad en los cuidados paliativos. Además, a principios de mayo fue nombrado miembro de la Academia Pontificia para la Vida.

Raimo Goyarrola ha recalado estos días en Pamplona para presentar su último libro, 'Con Jesús, sin filtros. Rezar con el Evangelio'. Se trata de una publicación con reflexiones breves para acercarse a Jesús. "La sociedad es muy diversa en Finlandia. Cuando empecé a predicar, sobre todo estaba con jóvenes. Tenía delante un católico, un luterano, un ortodoxo, un agnóstico, un ateo, un budista. ¿Cómo le hablo de Jesús a esta gente? Mi libro nació con esa idea, cómo presentar a Jesús a cristianos en general y a gente que esté abierta a conocerlo. Son comentarios sencillos, pero precisamente por ser sencillos creo que pueden llegar a mucha gente, y a hacer el Evangelio más accesible", ha afirmado.

Goyarrola ha explicado que durante su tesis doctoral, "después de leer muchísimos artículos y de visitar a muchos enfermos y médicos, la conclusión es que hay que redescubrir la dimensión espiritual del paciente". "Es una persona que requiere un tratamiento humano. La dimensión física es dolor, son síntomas diversos. Hay una dimensión psicológica, una dimensión social y una dimensión espiritual. Mi tesis se centra en esta dimensión espiritual, que no se identifica con lo religioso", ha explicado.

"SUFRIMIENTO ESPIRITUAL"

El obispo de Helsinki ha señalado que "en cuidados paliativos, especialmente en el final de la vida, la causa de dolor no es el dolor físico, eso, por lo menos en Occidente, está bien controlado". "La causa del sufrimiento es sufrimiento espiritual. '¿Por qué yo?'. El sentido de la vida. La relación con los demás. Es una dimensión que también hay que cuidar y tratar para evitar ese sufrimiento espiritual, que a veces es mucho más profundo y doloroso que el dolor físico", ha afirmado.

Goyarrola ha explicado que ha estado con 70 pacientes y "de repente objetivizan la causa de la angustia". "La angustia no se soluciona con morfina o con un ansiolítico. Ante la angustia hay que ir a la causa", ha indicado, para afirmar que "en el fondo hay que redescubrir al paciente como un ser vivo, con nombre y apellido". "Hay un sufrimiento espiritual que apenas se trata y que es, sobre todo a fin de vida, el que más afecta a las personas", ha indicado.

El obispo y médico ha explicado que "el Papa León ha repetido algo que la Iglesia Católica repite desde hace dos mil años: la dignidad de la vida humana desde el comienzo de la concepción hasta el final". "¿Por qué una persona que se está muriendo va a ser menos digna o esa vida va a ser mucho peor que una vida recién nacida? La vida comienza con lágrimas y dolor. El niño llora, la madre llora, todo el mundo grita. Atraviesas un conducto que te estrecha. En el comienzo de la vida hay dolor y sufrimiento. Al final de la vida también hay dolor y sufrimiento. Pero, ¿por qué tiene que ser negativo y triste? Es el comienzo de una nueva vida. Para los creyentes es una puerta a la eternidad, pero incluso para los espirituales no religiosos", ha indicado.

Goyarrola ha afirmado que su experiencia en pacientes de cuidados paliativos es que "necesitan ser escuchados y sentirse queridos, respetados, y para eso hace falta sentarse a su lado". "Mi experiencia ha sido sentarme al lado de los pacientes. El enemigo del médico hoy en día es la prisa. Tenemos prisa para todo. Con los enfermos no hay que tener prisa nunca. Hay que sentarse a su lado", ha destacado.

LABOR PASTORAL EN FINLANDIA

Por otro lado, sobre su labor pastoral en Finlandia, ha explicado que la población de católicos está formada por unos 20.000 fieles en un país de 5.600.000 habitantes. "Yo me enamoré de Finlandia. Llegué el primer día y me enamoré. Soy finlandés de pasaporte, mentalidad y corazón. Cuando estoy en el extranjero, mi cabeza está en Finlandia", ha explicado.

Raimo Goyarrola ha destacado la naturaleza de Finlandia, con 180.000 lagos, y ha resaltado que este país le ha "fascinado" también por "la sencillez de la gente". "Es algo que en algunos sectores o ambientes del sur de Europa hay que recuperar, porque te da una paz increíble escuchar a la gente que opina distinto", ha indicado.

Además, ha explicado que mantiene muy buena relación con la comunidad luterana del país. "Soy súper amigo de todos los obispos luteranos. Me llaman con frecuencia. Mi ordenación episcopal fue en una iglesia luterana porque no cabíamos en nuestra iglesia. Estuvieron todos los obispos luteranos, todos los obispos ortodoxos los metodistas, los anglicanos, había musulmanes, judíos, paganos, fue una fiesta nacional. No es por mí, es por la Iglesia Católica, que es un fermento de paz y de alegría. Ahora mismo el Papa León es un signo de unidad y de esperanza para tanta gente que incluso no cree. Volvemos al cuidado paliativo. El paciente necesita ser escuchado, necesita ser querido, necesita esperanza, siempre hay esperanza", ha indicado.

Raimo Goyarrola ha destacado que su proyecto en Finlandia es "totalmente de misión". "Yo estoy creando una diócesis como estructura, es una iglesia pequeñita, viva, tenemos nuestra iglesia de 20.000 católicos en un país como Italia de grande. Tenemos 125 nacionalidades y muchísimos refugiados. Hay muchísimos refugiados de Ucrania, de Myanmar, de Nicaragua, de Nigeria, la lista es casi interminable. Es una misión primero de acogida, de cariño, de consuelo. Hay muchas guerras en el mundo. Mi iglesia local es una casa que recoge a gente herida y esa gente herida nos da lecciones de realmente lo que es la vida y lo que debe ser la vida. Te das cuenta de lo que es importante en la vida cuando uno lo ha perdido todo", ha afirmado.

Por otro lado, ha destacado que en la actualidad "están llamando a la puerta de nuestra iglesia cientos y cientos de finlandeses, porque buscan esperanza, buscan verdad, buscan la belleza de Jesús".

Para explicar este interés creciente en la Iglesia, Raimo Goyarrola ha afirmado que "la pandemia fue un primer toque de atención a la humanidad, en Occidente, sobre todo". "Lo importante no es la barriga ni el bolsillo, son las personas a tu alrededor, eres tú mismo. Fue un primer toque. Y después estas guerras que estamos viendo. La guerra en Ucrania a nosotros en Finlandia nos toca muy de cerca, no solo económicamente, que es un desastre para nosotros, sino que ves refugiados a tu derecha y a tu izquierda. ¿Qué es importante en la vida?", ha planteado.

Goyarrola ha explicado que uno de sus retos actualmente es "conseguir más iglesias, porque no cabemos". "Las iglesias están llenas. Hay gente fuera en las misas. Necesito más iglesias", ha afirmado.