Un gran caracol de madera de tres metros de alto y ocho de ancho visitará las fiestas este sábado

Teatro de calle - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un caracol gigante de madera, con unas dimensiones de tres metros de alto y ocho metros de ancho, recorrerá este sábado la peatonal de Carlos III como propuesta de teatro de calle en el ya tradicional pasacalles familiar.

A las 21 horas, la compañía Ángeles de Trapo presentará este espectáculo que incluye animación musical y otros muchos efectos en una historia "que tiene muchas sorpresas".

Dentro de su caparazón, vive un joven inventor quien, con la ayuda del público y de su amigo el explorador, "superará todos los obstáculos que se le interpongan en el camino". Así "comenzará una larga travesía, llenando de alegría el recorrido por donde pasen".

Esta innovadora puesta en escena de teatro en movimiento va acompañada de música, luces y efectos, que se pondrán en escena con el objetivo de sorprender al público.

'Mi gran caracol' está inspirado en Leonardo da Vinci. El joven Leonardo es "un gran inventor que domina el arte de la ingeniería artística". Sus habilidades le permitieron construir un peculiar transporte, un caracol gigante de madera, con el que emprender un gran viaje y dar la vuelta al mundo.

Pero una vez finalizada su obra, el caracol mágicamente cobra vida y "está dispuesto a emprender este largo y apasionante viaje junto a sus compañeros de aventuras". 'Mi gran caracol' es una historia de amistad, superación, imaginación y disparatadas aventuras.

La compañía de teatro de títeres Ángeles de Trapo cuenta con 40 años de experiencia en el sector de los espectáculos de teatro y animaciones de calle.

Sus producciones han recorrido el mundo entero, actuando en los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional, incluyendo países como China, Corea del Sur, Brasil, México, Egipto y Rusia, entre muchos otros.

Hemos sido galardonados con numerosos premios y sus obras han recibido el reconocimiento tanto de la crítica teatral como del público.

En estos últimos años han recibido el premio al mejor espectáculo para la infancia y la juventud en los Premios Ateneo de Teatro de Málaga 2026, el premio al mejor espectáculo (jurado infantil) en el Festival Titirijai - TOPIC de Tolosa en 2024 o el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Teatro de Alejandría en Egipto también en 2024.