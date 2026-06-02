La 'Gran Recogida de Alimentos de Primavera' llama a la participación de toda Navarra este fin de semana

Marisol Villar. - BAN

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra ha hecho este martes un llamamiento a toda la ciudadanía para participar este fin de semana en la Gran Recogida de Alimentos de Primavera 2026, una de las principales campañas solidarias que se desarrollan a lo largo del año en la Comunidad foral y que tendrá lugar los próximos viernes 5 y sábado 6 de junio en decenas de establecimientos comerciales repartidos por Navarra.

Durante dos jornadas, centenares de personas voluntarias estarán presentes en supermercados y grandes superficies para informar a la ciudadanía sobre la campaña y facilitar la colaboración de quienes deseen realizar una aportación destinada a reforzar las reservas de alimentos de la entidad.

Además, los navarros que deseen colaborar podrán realizar aportaciones económicas directamente al pasar por la caja de los establecimientos participantes durante los días de la campaña. Estas donaciones permitirán a la Fundación Banco de Alimentos de Navarra adquirir posteriormente los productos más necesarios en cada momento y optimizar así la gestión de la ayuda alimentaria, ha informado la Fundación en una nota.

Además, la ciudadanía podrá seguir realizando donativos económicos hasta el próximo 30 de junio a través de la página web www.bancoalimentosnavarra.org, mediante transferencia bancaria, por donación digital o a través de BIZUM, utilizando el código 00262.

La iniciativa constituye "una herramienta fundamental para garantizar el suministro de productos básicos" que posteriormente se distribuyen, a través de las entidades sociales colaboradoras, entre miles de personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica o exclusión social.

La presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Marisol Villar, ha destacado durante la presentación que la Gran Recogida representa "mucho más que una campaña solidaria".

"La Gran Recogida es una de las mayores expresiones de solidaridad que vivimos cada año en Navarra. Durante dos días, miles de personas tienen la oportunidad de demostrar que vivimos en una comunidad comprometida con quienes más lo necesitan. Es una iniciativa que une a ciudadanos, empresas, administraciones, entidades sociales y voluntariado en torno a un mismo objetivo: ayudar", ha afirmado.

Villar ha agradecido asimismo la implicación de todas las personas, instituciones y empresas que hacen posible la campaña y ha puesto en valor "el compromiso demostrado una vez más por la sociedad navarra".

"Cada edición nos recuerda que la solidaridad sigue siendo uno de los valores que mejor definen a nuestra tierra. Sabemos que son muchas las personas que atraviesan dificultades y también sabemos que Navarra siempre responde cuando se trata de tender una mano a quienes más lo necesitan", ha señalado.

La presidenta de la Fundación ha destacado además la importancia de las aportaciones económicas realizadas durante la campaña: "Las donaciones económicas nos permiten responder con mayor eficacia a las necesidades reales de las familias y adquirir los productos que más se necesitan en cada momento. Cada euro donado se transforma en ayuda directa para quienes atraviesan situaciones de dificultad", ha explicado.

A pocos días del inicio de la campaña, la Fundación mantiene abierto el llamamiento para completar el dispositivo de voluntariado previsto para este fin de semana. De las 1.198 plazas necesarias para cubrir todos los turnos establecidos, todavía quedan por cubrir más de 440.

Las necesidades más urgentes se concentran actualmente en las localidades de Zizur Mayor, Cizur Menor, Burlada y Estella. En el caso de Pamplona, todavía hacen falta voluntarios y voluntarias especialmente en los barrios de San Juan, Ensanche, Casco Viejo, Berrioplano y Txantrea.

"Estamos lejos de completar el dispositivo necesario para desarrollar la campaña con todas las garantías. Todavía necesitamos la ayuda de cientos de personas. Cubrir esos últimos turnos es fundamental para que la Gran Recogida llegue a todos los establecimientos participantes y para que ningún punto de recogida se quede sin atender", ha explicado Villar.

La presidenta de la Fundación ha realizado un llamamiento especial a la ciudadanía para sumarse a esta gran movilización solidaria. "Detrás de cada donación hay una historia personal, una familia y una necesidad real. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a participar, ya sea colaborando como voluntaria o realizando una aportación durante la campaña. Unas pocas horas de nuestro tiempo pueden convertirse en una ayuda muy valiosa para muchas personas", ha subrayado.

Desde la Fundación recuerdan que participar como voluntario es "una experiencia sencilla, flexible y enriquecedora". Cada persona puede elegir el establecimiento y el horario que mejor se adapte a su disponibilidad y colaborar individualmente o junto a familiares, amigos, compañeros de trabajo, asociaciones o colectivos.