La Gran Recogida arranca este viernes en Navarra con un llamamiento urgente para cubrir 200 plazas de voluntariado

Cartel de La Gran Recogida. - BAN

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, día 13 de noviembre, arranca una nueva edición de La Gran Recogida de Alimentos, la campaña solidaria más importante del año de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN), que se desarrollará también durante la jornada del sábado 14 en los principales supermercados de la Comunidad foral.

A pocas horas de su inicio, la Fundación realiza un último llamamiento a la participación ciudadana para cubrir las cerca de 200 plazas de voluntariado que todavía permanecen vacantes. Según ha indicado, aunque la respuesta de la sociedad navarra ha permitido avanzar considerablemente en la organización de la campaña, todavía es necesario incorporar nuevas personas voluntarias para completar los turnos previstos en los establecimientos participantes.

La Gran Recogida necesita este año la colaboración de más de 1.300 voluntarios, "cuya presencia resulta fundamental para informar a los clientes de los supermercados, explicar las diferentes modalidades de donación y animar a la ciudadanía a participar", ha explicado la Fundación.

Desde el BAN recuerdan que no es necesario disponer de mucho tiempo para colaborar. Dedicar unas horas durante el viernes o el sábado puede marcar la diferencia y contribuir al éxito de una campaña de la que dependen miles de personas en situación de vulnerabilidad.

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra anima así a particulares, familias, grupos de amigos, empresas, asociaciones y colectivos sociales a sumarse a esta movilización solidaria.

La presidenta de la entidad, Marisol Villar, subraya la importancia de afrontar estas dos jornadas con la máxima participación posible y recuerda que la colaboración ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales de La Gran Recogida.

La campaña tiene como objetivo conseguir los recursos necesarios para seguir garantizando una alimentación digna a más de 18.000 personas en Navarra. Detrás de esta cifra, ha indicado, se encuentran familias con dificultades económicas, personas mayores con recursos insuficientes y hogares que necesitan apoyo para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación.

Por ello, desde la Fundación insisten en que la solidaridad no se mide únicamente en euros. También se expresa a través del tiempo, la implicación y el compromiso de quienes deciden colaborar como voluntarios.

DONACIONES EN LAS CAJAS DE LOS SUPERMERCADOS

Durante este viernes y sábado, las personas que acudan a los supermercados participantes podrán realizar aportaciones económicas directamente en las cajas, añadiendo a su compra la cantidad que deseen donar.

Este sistema permite que las cantidades recaudadas se conviertan en un saldo disponible en las cadenas de supermercados correspondientes, que posteriormente los Bancos de Alimentos pueden utilizar para adquirir los productos que necesitan a lo largo del año.

Según la Fundación, "se trata de una modalidad que facilita una gestión más eficiente de los recursos, permite adaptar las compras a las necesidades reales de las personas atendidas y contribuye a reducir el desperdicio alimentario".

Como destacó Marisol Villar durante la presentación de la campaña, "las donaciones económicas nos permiten responder con mayor eficacia a las necesidades reales de las familias y adquirir los productos que más se necesitan en cada momento". "Cada euro donado se transforma en ayuda directa para quienes atraviesan situaciones de dificultad".

Aunque las jornadas centrales de La Gran Recogida tienen lugar los días 13 y 14 de noviembre, el Banco de Alimentos de Navarra recuerda que las donaciones económicas podrán seguir realizándose hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, cualquier persona podrá colaborar también a través de la página web www.bancoalimentosnavarra.org, mediante transferencia bancaria, donación digital o utilizando BIZUM con el código 00262.

Ha recordado que las donaciones económicas pueden acogerse a las deducciones fiscales legalmente previstas. En el caso de las aportaciones realizadas en las cajas de los supermercados, será necesario conservar el ticket de compra y tramitar la correspondiente solicitud a través de la web habilitada.