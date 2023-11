El Grupo AN facturó 1.689 millones en el ejercicio 2022/23, un 7,47% más

Asamblea General del Grupo AN.

Asamblea General del Grupo AN. - GRUPO AN

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo AN creció en facturación, beneficios, recursos propios y empleo en el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. En concreto, facturó 1.689 millones, un 7,47% más. La cooperativa agroalimentaria, cuya sede central se encuentra en Tajonar, ha celebrado este viernes su Asamblea General anual en el Hotel Castillo de Gorraiz.

Más de 300 personas, entre representantes de las cooperativas socias, personal del Grupo AN e invitados institucionales, han participado en el evento, en cuya clausura ha intervenido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. También ha acudido el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José María Aierdi.

Como han expuesto en el transcurso de la Asamblea General el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, y el director general de la compañía, Alfredo Arbeloa, el Grupo AN aumentó un 7,47% su facturación, pasando de 1.571 a 1.689 millones de euros. Esto ha venido motivado por el aumento de la actividad con las cooperativas socias y por la subida generalizada de los precios. También crecieron los beneficios de la empresa: en concreto, un 2,3%, alcanzando los 10,92 millones de euros, la mayor parte de los cuales se reparten a las cooperativas socias.

Durante el periodo analizado, el Grupo AN, que cuenta con 171 cooperativas socias en las que se integran cerca de 35.000 agricultores y ganaderos, ha seguido creando nuevos puestos de trabajo y ha pasado de 1.927 a 1.983 trabajadores, aumentando la plantilla casi un 3%. Se trata, como ha afirmado el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, de un indicador muy destacado: "Es ahí donde queda patente nuestro compromiso con el desarrollo rural, la lucha contra la despoblación y la generación de riqueza para mantener vivos nuestros pueblos. Las cooperativas y las industrias agroalimentarias jugamos un papel fundamental en el desarrollo y la vertebración de la sociedad, en general, y de la sociedad rural, en particular".

La capacidad para generar recursos propios refleja la solidez patrimonial de la empresa, han expuesto, se incrementan en un 6,48% y llegan a 146,82 millones de euros, frente a los 137,88 del ejercicio anterior. El cash-flow generado, de 17,8 millones, permite mantener el nivel de inversiones de los últimos años: en total, se han invertido 14,5 millones de euros en distintas regiones en las que tiene presencia el Grupo AN.

Arrarás ha señalado que "son cifras positivas en un entorno muy complicado". "Nosotros, que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería, lo hemos sufrido en primera persona: inestabilidad de los costes de producción, como los de la energía y los suministros agrarios, inestabilidad en las materias primas y la imposibilidad, en muchas ocasiones, de repercutir ese aumento de los costes al resto de la cadena", ha dicho.

Por eso, ha pedido el compromiso de las administraciones: "Necesitamos inversiones en el medio rural, servicios, ayudas a los jóvenes que quieran ejercer la profesión, que se nos deje trabajar sin trabas. Las leyes nos deben ayudar a desarrollar nuestra profesión, compartiendo los valores que todos tenemos en mente: sostenibilidad, medioambiente, salud y, desde luego, rentabilidad".

En el transcurso del evento se han celebrado elecciones para renovar a la mitad del Consejo Rector del Grupo AN: las cooperativas socias han votado para elegir vicepresidente (Carlos Rodríguez), secretario (José Javier Pagola) y las vocalías de las zonas de Tudela (Javier Gil), Tafalla (Óscar Baquero), Duero (José Julio Pascual), Norte (Alfredo Idoate) y Tajo-Guadiana (Antonio Navas), además de los tres interventores (Roberto Zabaleta, Luis Sánchez y Mariano Calle).

En la clausura de la Asamblea General, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha felicitado al Grupo AN por los datos del ejercicio: "La resiliencia y la fortaleza que demostráis, por una trayectoria de buen hacer y de calidad y un enorme compromiso con Navarra y con este país, os hacen ser un referente para el sector, para el cooperativismo y para la ciudadanía. Además, estáis comprometidos con las transformaciones en las que estamos inmersos, como la innovación y la sostenibilidad. Por eso, tenemos que seguir trabajando de la mano para avanzar por este camino transformador".