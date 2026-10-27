Los grupos del Ayuntamiento de Pamplona piden una reunión de la Comisión de los Fondos Next Generation

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes por unanimidad una declaración por la que pide al equipo de Gobierno la convocatoria pública de la Comisión de Seguimiento y Rendición de Cuentas de los Fondos Next Generation EU gestionados por el Ayuntamiento de Pamplona, en la cual se presente un balance final de dichos fondos.

Se trata de una declaración presentada por el PSN, que se ha aprobado con una enmienda de sustitución de UPN.

Los grupos municipales solicitan que la información "se haga pública y accesible a la ciudadanía, a través de la página web municipal, de forma clara, comprensible y actualizada, en aras a los principios de transparencia y buen gobierno".