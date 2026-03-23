Los grupos del Parlamento, salvo EH Bildu, rechazan la exhibición de carteles de apoyo a presos de ETA en la Korrika

Archivo - Salón de plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Navarra, salvo EH Bildu, se han posicionado este lunes en contra de la exhibición de carteles de apoyo a presos de ETA durante el paso de la Korrika -carrera favor del euskera- en los últimos días por la Comunidad foral.

UPN, PSN, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin y Vox han criticado la exhibición de estos carteles, si bien no se han aprobado las declaraciones que han presentado UPN y PPN en la Junta de Portavoces del Parlamento foral para rechazar lo ocurrido.

El texto presentado por UPN ha sumado el voto favorable de PPN y Vox, mientras que el PSN se ha abstenido, y EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra. La declaración del PPN ha recabado el apoyo de UPN, PSN y Vox, mientras que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra. En la Junta de Portavoces, es necesaria la unanimidad aprobar las declaraciones.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha enviado "un abrazo a todas las víctimas de ETA y muy especialmente a las familias de Tomás Caballero y de Francisco Casanova", víctimas de ETA, después de que se exhibieran imágenes de sus asesinos durante la Korrika.

Además, Esparza ha criticado que el PSN "ha evitado que se pida la devolución de la subvención que el Parlamento de Navarra dio a la Korrika". "Hemos llevado esta propuesta a la Mesa de la Cámara y el Partido Socialista, con su abstención, lo ha imposibilitado", ha lamentado.

El portavoz de UPN ha afirmado que "estamos escuchando al Partido Socialista cómo rechaza", la exhibición de carteles a favor de presos de ETA, "pero está rechazando con la boca pequeña", al tiempo que dice que "el Gobierno no tiene nada que ver". "El Gobierno de Navarra, entiendo que con la Delegación de Gobierno, coordina, autoriza, e incluso la Policía Foral supongo que acompaña durante todo el trayecto el desarrollo de la Korrika. Por lo tanto, no caben excusas. Con dinero público no se tiene que financiar una carrera que se ha convertido en otra cosa", ha señalado, para afirmar que "un acto en el que se ensalza a los terroristas no tiene que estar autorizado".

Javier Esparza también ha puesto el foco en los organizadores de la Korrika, para preguntar si no pueden, "en un momento determinado en que alguien saca un cartel o una pancarta, retirarla, pedirle a esa persona que la retire". Asimismo, ha criticado que EH Bildu no haya hecho mención a la exhibición de carteles y ha considerado que la actitud de la formación abertzale es "para vomitar".

El parlamentario del PSN Kevin Lucero ha lamentado que "de nuevo algunas personas hayan aprovechado un evento social y cultural para ensalzar la imagen de miembros de ETA, en una edición que, por otro lado, ha estado marcada por la exclusión de CCOO de Euskadi del evento, una decisión que consideramos que sienta un precedente peligroso hacia la arbitrariedad y que en nada favorece a la organización de la Korrika y al euskera".

Lucero ha asegurado que "siempre vamos a rechazar el uso partidista que hacen unos y otros con respecto al euskera y seguiremos trabajando para que se fomente su conocimiento y uso dentro de la voluntariedad y con respeto a la realidad sociolingüística de nuestra Comunidad". El parlamentario socialista ha señalado que "tanto la organización como quienes solo usan el euskera para crispar y tensar tienen que abrir una reflexión en torno a lo que vemos cada dos años en la Korrika".

El parlamentario socialista ha explicado su abstención en la declaración de UPN porque "no compartimos su estrategia de intentar manchar al Gobierno de Navarra en esto". "El Gobierno de Navarra nada tiene que ver con la organización ni con las autorizaciones a la Korrika. Ni tan siquiera financia la Korrika. Por lo tanto, que UPN no intente enfangar al Gobierno de Navarra en algo que para nada es de su competencia", ha pedido.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha declinado pronunciarse sobre la exhibición de carteles de apoyo a presos de ETA en la Korrika y ha afirmado que esos hechos "son totalmente ajenos a la organización" y es "absolutamente injusto" hacerla "responsable" de ellos.

Zabaleta ha considerado que "lo más relevante y lo verdaderamente importante es que la Korrika supone una vez más una movilización masiva en favor del euskera y reducirlo a esa polémica o esos hechos concretos es tergiversar la realidad con el fin de desprestigiar lo que supone la propia Korrika". "No hay más que ver las imágenes de estos días en Navarra, donde decenas de miles de personas han participado de una manera plural, alegre, festiva, y entendemos que realmente esa es la noticia importante", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que su coalición participó en la Korrika, "en la que toman partes miles y miles de navarras y navarros de todas las ideologías e identidades en torno al apoyo de euskera, una lengua que defendemos como elemento de convivencia y de cohesión social y territorial".

Azcona ha considerado que "hechos como la exhibición de fotos de personas condenadas por terrorismo no contribuyen a impulsar el euskera como elemento de convivencia". "Que haya una minoría que quiera aprovechar ese foro para legitimar la violencia flaco favor hace al euskera. Así que pedimos una reflexión colectiva, también a la organizacíon, para que la Korrika cumpla siempre ese objetivo máximo de la promoción del euskera", ha indicado. El parlamentario ha señalado que su grupo no ha apoyado las dos declaraciones institucionales porque "pretenden criminalizar a todo ese movimiento popular que ha habido y que ha participado con ese objetivo de la promoción y el apoyo del euskera".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha trasladado su apoyo y cariño a la familia de Tomás Caballero y de Francisco Casanova y ha afirmado que "lo que ha ocurrido en la Korrika es vergonzoso y cruel para las víctimas". "Las Administraciones y la sociedad no deberían admitirlo. Desde un punto de vista ético y moral es inadmisible y además causa un daño intolerable a las víctimas de ETA que puede ser evitado", ha señalado.

Royo ha afirmado que "consentir que se siga haciendo enaltecimiento del terrorismo equivale a lanzar el mensaje de que no estamos arrepentidos de la historia de violencia de ETA". "Además, no valen las excusas de que es algo imprevisible porque todos los años se repite lo mismo sin que se pongan medios para evitarlo", ha afirmado, para pedir que se retiren las ayudas a la Korrika.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha expresado su "más absoluta condena" a la exhibición de símbolos de apoyo a los presos de ETA y ha considerado que se trata de "actitudes particulares ajenas a la organización de la Korrika". No obstante, ha exigido "contundencia y diligencia" a la organización de la carrera para que "de cara a futuras ediciones se intente garantizar que en el entorno de este evento no se exhiban simbologías de esas características". Guzmán también ha rechazado "la exclusión del sindicato CCOO por parte de la organización de la Korrika en la edición de este año".

El portavoz de Contigo-Zurekin ha explicado que su coalición ha votado en contra de las declaraciones de UPN y PPN porque "pervertían el sentir noble de esta carrera".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha criticado que "hemos vuelto a asistir a homenajes a etarras, al enaltecimiento de los presos de ETA, y a la politización y utilización ideológica más absoluta tanto de la carrera como de la lengua vasca". "Se han exhibido símbolos separatistas y banderas que no representan a Navarra ni a la inmensa mayoría de los navarros", ha expuesto.

Jiménez ha considerado que "es especialmente grave y escandaloso que tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona, y el propio Parlamento, sigan financiando con dinero público de todos los navarros estos actos de exaltación del terrorismo".