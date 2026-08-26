Guardas de Medio Ambiente piden "condiciones laborales acordes con las responsabilidades de un servicio esencial"

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Personal de la Administración Núcleo del Gobierno de Navarra, formada por los sindicatos, LAB, AFAPNA, CCOO, ELA y UGT, y trabajadores del Servicio de Guarderío de Medio Ambiente han reclamado "unas condiciones laborales acordes con las responsabilidades de un servicio esencial para la protección del medio natural".

En un comunicado, han solicitado al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, que "ejerza su liderazgo para abordar la solución a un conflicto laboral que continúa creciendo y de ese modo mejorar las condiciones en las que actualmente desarrolla su trabajo el personal del Servicio de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente".

Según han señalado, "el pasado 13 de agosto, el Gobierno de Navarra realizó una valoración positiva del dispositivo organizado con motivo del eclipse, calificándolo como un 'éxito en la coordinación'". Desde la Comisión de Personal han reconocido "el esfuerzo realizado por todos los servicios y profesionales que participaron en el operativo".

"El correcto desarrollo de una jornada de estas características fue posible gracias al trabajo conjunto de numerosas personas y servicios públicos. Precisamente por ello, esperábamos una mayor visibilidad por parte del Servicio de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente hacia el colectivo", han añadido.

Según han remarcado, "el control de actividades y de la presencia de personas en zonas especialmente sensibles, en un contexto de elevada afluencia y alto riesgo de incendios forestales, contribuyó de manera decisiva a prevenir situaciones de riesgo y a garantizar el correcto desarrollo del dispositivo".

El operativo "exigió una movilización excepcional del personal, así como prolongaciones de jornada motivadas por las necesidades del servicio, el elevado nivel de alerta por riesgo de incendios forestales y la importante presencia de personas en el medio natural".

"Somos plenamente conscientes de que acontecimientos extraordinarios requieren, en ocasiones, esfuerzos extraordinarios por parte de los servicios públicos. El personal de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente ha demostrado, una vez más, su compromiso y su vocación de servicio. Desde la parte sindical defendemos que Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente debe participar activamente en aquellos operativos en los que sus funciones y conocimientos resulten necesarios. Somos un servicio público y asumimos la responsabilidad que ello implica", han remarcado.

Sin embargo, han reclamado que "esa responsabilidad vaya acompañada del reconocimiento, de una organización y una estructura adecuadas y de unas condiciones laborales acordes con las responsabilidades de un servicio esencial para la protección del medio natural".

"El éxito de un operativo debe medirse también por la capacidad de una Administración para reconocer a quienes lo hacen posible, planificar con suficiente antelación y organizar sus recursos sin trasladar las consecuencias de sus deficiencias a los trabajadores y a sus familias", han subrayado.