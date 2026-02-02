La Guardia Civil alerta de una nueva oleada de correos electrónicos en Navarra que simulan multas de tráfico

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha alertada de una nueva oleada de correos electrónicos en Navarra que suplantan a la Dirección General de Tráfico y simulan notificaciones de multas de tráfico para intentar estafar.

Este tipo de estafa ya había sido detectada días atrás. En estos mensajes se informa de una supuesta multa pendiente y se advierte de un incremento inmediato del importe si no se realiza el pago en un corto plazo de tiempo, según ha informado la Guardia Civil.

Los correos, redactados con un tono urgente, incluyen enlaces para "acceder al expediente" o efectuar el pago, con el objetivo de que la persona destinataria facilite datos personales y bancarios. Aunque hasta el momento no se han constatado casos consumados, la Guardia Civil mantiene la alerta preventiva ante la reiteración de este tipo de campañas, que podían continuar produciéndose con variaciones en el contenido y en los importes reclamados.

Ante estas situaciones, la Guardia Civil ha recordado que la DGT no comunica sanciones ni gestiona pagos a través de correos electrónicos, y que cualquier notificación debe comprobarse siempre por los canales oficiales.

Asimismo, siguiendo las recomendaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se aconseja no pulsar enlaces, desconfiar de mensajes con amenazas o plazos muy reducidos, revisar el remitente real y verificar la información directamente por vías oficiales.

En caso de haber facilitado datos, se recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria y conservar las pruebas del intento de fraude. Para cualquier duda o sospecha relacionada con este tipo de comunicaciones, se puede contactar con la Guardia Civil en el teléfono 062, a través de la App Alertcops o en cualquiera de las Oficinas de Atención al Ciudadano.