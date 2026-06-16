Guardia Civil auxilia a una bebé de 18 meses que sufría una fuerte reacción alérgica en Zuriain

Dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patrulla de la Guardia Civil de la Oficina Móvil de atención al peregrino (OMAP) que se encontraba prestando servicio de seguridad ciudadana en Zuriain auxilió de urgencia a una bebé de 18 meses que estaba sufriendo una severa reacción alérgica.

Según han informado desde la Guardia Civil, los hechos se produjeron en la mañana del domingo, 14 de junio, cuando un ciudadano se aproximó "visiblemente angustiado" al vehículo oficial para alertar a los agentes de que su hija pequeña, la cual viajaba en el interior de su coche particular, necesitaba asistencia médica inmediata.

Ante la "gravedad y la premura" de la situación, los agentes ofrecieron a la familia un acompañamiento de emergencia. La agentes abrieron paso al vehículo particular, facilitándole el tránsito prioritario en todos los cruces y semáforos de la ruta "para garantizar una llegada segura y lo más rápida posible" al centro de salud de Huarte.

Una vez en las instalaciones médicas, el personal sanitario que atendió en primera instancia a la menor determinó que requería con urgencia la valoración de un pediatra especializado.

Por este motivo, los sanitarios solicitaron nuevamente la colaboración de la patrulla, que activó otra escolta de emergencia para trasladar a la familia "con la máxima celeridad" hasta el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Tras asegurarse de que la menor ya se encontraba en manos de los especialistas hospitalarios y con la asistencia médica "plenamente garantizada", los agentes dieron por finalizada la actuación.

Desde la Guardia Civil se recuerda a los ciudadanos que, ante una emergencia médica en carretera, es fundamental mantener la calma, señalizar correctamente el vehículo si es necesario detenerse, y llamar de inmediato al teléfono 062 o al 112, "evitando maniobras bruscas que puedan poner en riesgo la seguridad vial durante la espera de los servicios de socorro".