La Guardia Civil interviene 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en los valles de Erro y Ultzama

Imagen de las setas intervenidas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha intervenido 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en dos actuaciones desarrolladas en los valles de Erro y Ultzama. Su recogida incumplía las condiciones establecidas para el aprovechamiento de los recursos micológicos en las zonas acotadas de la Comunidad foral.

La primera actuación tuvo lugar este jueves, 29 de octubre, cuando una patrulla de la Guardia Civil que realizaba un punto de verificación de seguridad ciudadana en la carretera N-135, a la altura del valle de Erro, observó tres vehículos con matrícula extranjera que circulaban por la zona.

Los agentes dieron el alto a uno de los turismos, ocupado por cinco personas, después de observar que su conductor realizaba una maniobra evasiva al detectar la presencia policial, explican desde la Guardia Civil.

Durante la inspección del vehículo localizaron cinco bolsas de plástico que contenían 42,9 kilos de setas. Una de las personas identificadas manifestó que habían sido recolectadas en el entorno del Parque Micológico Erro-Roncesvalles sin disponer de la correspondiente autorización.

Los guardias civiles procedieron a la intervención de las setas, realizaron su pesaje y el correspondiente reportaje fotográfico, y tramitaron una denuncia administrativa por la presunta extracción de productos del monte sin autorización y el incumplimiento de las condiciones establecidas para su transporte.

En una segunda actuación desarrollada en el valle de Ultzama, agentes del SEPRONA de la Guardia Civil intervinieron 45 kilos de setas a dos personas por presuntas irregularidades relacionadas con su recolección.

Ambas actuaciones han sido remitidas al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, organismo competente para la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.

DE LA INTERVENCIÓN A LOS COMEDORES SOCIALES

Los 88 kilos de setas intervenidos han sido entregados por agentes de la Guardia Civil al Centro Micológico de Erro y al Centro Micológico de Ultzama, respectivamente. Ambos centros se encargarán de gestionar su posterior distribución a comedores sociales.

La Guardia Civil ha recordado que la recolección de setas en parques micológicos y zonas acotadas está sujeta a una normativa específica que regula la obligatoriedad de disponer de autorización, los límites máximos de recogida y las condiciones para su extracción y transporte.

Asimismo, ha recomendado utilizar cestas que favorezcan la dispersión de esporas, respetar el entorno natural y estacionar los vehículos únicamente en lugares autorizados, evitando la circulación campo a través o por pistas restringidas.