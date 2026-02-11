La Hacienda Foral finalizó 2025 con una recaudación de 5.865 millones de euros, un 8% más que el año anterior

Gráfica con los principales indicadores de la recaudación de la Hacienda Foral de Navarra en diciembre de 2025. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida acumulada de la Hacienda Foral de Navarra en el acumulado de 2025 alcanzó los 5.865,7 millones de euros, 432,7 millones de euros más de los 5.433 millones ingresados en 2024. Esta cifra representa un incremento del 8% interanual, consecuencia del 6,2% más en la recaudación íntegra y del 1,1% más en las devoluciones. Unos datos que se enmarcan en "la buena evolución de los principales indicadores macroeconómicos".

Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno, en materia de IRPF "las retenciones de trabajo, que comprenden las correspondientes a trabajadores tanto del sector privado como del público, se han incrementado en un 7,5%. Esto se debe a tanto a un incremento de la población activa como a una mejora en los salarios".

El consejero ha destacado asimismo el impacto de la pasada campaña de la renta y de la recaudación derivada de ella, la cual sufrió una disminución de casi un 300% respecto al año 2024. "Esto está provocado principalmente por la deducción extraordinaria a mutualistas, así como por el ajuste de las cotizaciones para este mismo colectivo. Por otro lado, la deflactación de la tarifa, tanto en la cuota como en las deducciones por mínimo personal y familiar, con un impacto total de 190 millones de euros menos, también ha tenido su incidencia".

A estos factores se debe añadir la "recuperación total" de los tipos impositivos del IVA sobre la electricidad y el gas, así como del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, "de modo que se recuperan los datos anteriores a estas medidas".

Asimismo, en 2025 se comenzó a recaudar el nuevo Impuesto Especial sobre Líquidos para Cigarrillos Electrónicos tanto por gestión directa como por ajuste con el Estado con efectos desde el 1 de abril de 2025.

Los ingresos por gestión directa de la Hacienda Foral de Navarra fueron de 4.296,2 millones de euros, un 9,5% superiores a los 3.923,5 millones de euros del 2024, y, por los ajustes por imposición directa e indirecta previstos en el Convenio Económico y por la regularización del tipo autonómico de hidrocarburos, se ingresaron 1.569,5 millones de euros, que suponen un incremento del 4% frente a los 1.509,6 millones de euros de hace un año.

En cuanto a la evolución por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzó los 3.082,7 millones de euros, con un aumento interanual del 3,2%, y la de los impuestos indirectos llegó a 2.749,7, con un incremento del 14%. Las tasas y otros ingresos crecieron un 2,2% hasta los 33,4 millones de euros.

LOS TRIBUTOS MÁS RELEVANTES

Analizando la evolución de los principales impuestos, se observa que en IRPF la recaudación acumulada se situó en los 2.195,9 millones de euros, un 0,6% por encima de los valores obtenidos en 2024. La recaudación líquida acumulada por retenciones de trabajo se tradujo en un incremento del 7,5%, reflejo del aumento retributivo aprobado por el Gobierno de Navarra para 2025.

En cuanto a la cuota diferencial del IRPF, que refleja fundamentalmente el resultado de la Campaña de la Renta 2024, se obtuvieron 94,9 millones de euros negativos frente a los 48,9 millones de euros positivos recaudados el anterior ejercicio. Es preciso destacar las deducciones extraordinarias de carácter temporal, exclusivas para esta última campaña, a mutualistas, correspondientes a las declaraciones de IRPF de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, siendo las devoluciones por este tributo un 55,7% superiores a las del año anterior.

Los pagos fraccionados de PYMES y autónomos por su parte, obtuvieron un buen resultado, con un incremento del 7,5% este año.

El Impuesto de Sociedades presentaba al cierre de 2025 valores superiores en términos interanuales a los obtenidos en 2024 y, con un aumento del 8,2%, su recaudación global alcanzó los 541,2 millones de euros.

Arasti ha destacado este empuje, motivado "principalmente por unos mayores beneficios de los contribuyentes de este impuesto, lo que explica un ensanchamiento de las bases imponibles y una mayor cuota tributaria". Los pagos a cuenta, en cambio, experimentaron un descenso frente a lo recaudado en 2025, un 3% menos en términos líquidos, y la recaudación líquida por la cuota diferencial recoge fundamentalmente el saldo de la campaña del año 2024: el acumulado, en el mes de diciembre, presentaba un incremento del 26,3%, con 219,1 millones de euros más.

La recaudación líquida por gestión directa de IVA alcanzó los 655,5 millones de euros, un 69,7% más que en el ejercicio anterior, como resultado de una recaudación íntegra que creció un 8,4%, 1.920,2 millones de euros. Si se añade que las devoluciones disminuyeron un 8,7%, el resultado es "un aumento considerable de la recaudación líquida directa".

Las cifras acumuladas por gestión directa de Impuestos Especiales reflejaron una evolución interanual ligeramente negativa, con 506,5 millones de euros, un 1,6% por debajo de los valores de 2024. Destacaron, por su importe, las recaudaciones alcanzadas por el Impuesto sobre Hidrocarburos o Tabaco, con 233,7 millones de euros y 181,5 millones de euros respectivamente. Asimismo, en términos interanuales, fue considerable, al cierre del año, el incremento obtenido en la recaudación del Impuesto sobre Electricidad, debido a la recuperación total del tributo en 2025, con 26 millones de euros recaudados. A esto se debe añadir el nuevo Impuesto Especial sobre Líquidos para Cigarrillos Electrónicos.

Los ajustes liquidados con el Estado correspondientes al IVA, a los Impuestos Especiales de fabricación y a los ajustes por impuestos indirectos, supusieron a finales de 2025 unos ingresos netos de 1.433,4 millones de euros, un 4,2% superior a lo ingresado en el año 2024.

El ajuste por IVA, con 1.317,2 millones de euros, aumentó un 1,1% respecto al año anterior, y los ajustes por Impuestos Especiales sumaron 116,2 millones de euros, un 60,5% más.

En cuanto al ajuste por imposición directa, consistente en una compensación a favor de Navarra por retenciones de trabajo y de capital mobiliario, el importe liquidado con el Estado por este concepto en el año 2025 alcanzó los 138,4 millones de euros. Con respecto a la regularización por el tipo autonómico de hidrocarburos realizada durante el pasado mes de noviembre, el importe de devolución fue de 2,3 millones de euros.

En términos de ejecución presupuestaria, los 5.865,7 millones de euros ingresados en el pasado 2025 superan en un 7,8% el objetivo marcado para el año, que estaba fijado en 5.433,7 millones de euros.