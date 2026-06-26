Helicópteros y aviones del Ministerio se suman a las labores de extinción del incendio de Ezcabarte

Un helicóptero trata de apagar un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha facilitado a Navarra medios aéreos para participar en las labores de extinción del incendio que se declaró el jueves por la tarde en Ezcabarte, al norte de Pamplona.

Este viernes por la mañana están disponibles un total de seis medios aéreos, que se irán incorporando de manera escalonada a las tareas de extinción. Se trata de dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones de carga en tierra del Ministerio con base en Agoncillo.

El Gobierno de Navarra ha solicitado medios aéreos adicionales al Ministerio, cuya disponibilidad está condicionada por las necesidades en otras Comunidades.

El Servicio de Bomberos ha realizado en torno a las 8 horas de este viernes un vuelo de reconocimiento para analizar la situación del perímetro del incendio, dentro del cual hay focos activos, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Durante la noche han trabajado en el lugar alrededor de 100 efectivos de los parques de Tudela, Sangüesa, Tafalla, Peralta, Lodosa, Burguete y Cordovilla.

A las 6 horas han recibido un relevo de efectivos de Cordovilla, Lodosa, Tudela, Sangüesa y Peralta. Asimismo, el Departamento de Salud ha mantenido durante la noche en el lugar una ambulancia de soporte vital avanzado en prevención y una ambulancia de soporte vital básico.

A las 8.30 horas se ha reunido el Comité Asesor de Emergencias (CAE) para valorar la evolución del incendio. Se pide a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos.

En cuanto a las temperaturas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología recoge máximas de 37 grados a primeras horas de la tarde. Se espera que las rachas de viento no superen los 30 km/h en la zona. No se descarta que se produzcan tormentas, que podrían ser secas y estar acompañadas de rayos.