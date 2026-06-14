Herida en una colisión por alcance en Cascante

Archivo - La mujer herida ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 43 años ha resultado herida con pronóstico reservado este domingo tras sufrir una colisión por alcance a la altura del punto kilométrico 4,9 de la N-121-C, en el término municipal de Cascante.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro a las 13.36 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La mujer herida, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado ha sido trasladada en la ambulancia al Hospital Reina Sofía de Tudela.