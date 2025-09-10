Herida en una colisión entre dos vehículos en Zizur Mayor

Los bomberos intervienen en unos de los coches implicados en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha resultado herida este miércoles como consecuencia de una colisión por alcance entre dos vehículos que ha tenido lugar en la A-12, sentido Pamplona, en el término municipal de Zizur Mayor.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.45 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 26 años que ha sufrido una contusión facial de pronóstico reservado.