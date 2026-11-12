Herida una conductora de 61 años tras salirse de la vía y volcar en Ziordia

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una conductora de 61 años ha resultado herida este jueves tras sufrir una salida de vía con vuelco lateral en la A-1, en Ziordia, sentido Pamplona.
Según han informado desde el 112, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 393, se ha recibido a las 15.53 horas. La mujer, que ha quedado atrapada, ha sido trasladada al Hospital Universitario de navarra con un posible traumatismo torácico de pronóstico reservado.
Han sido movilizados bomberos de Alsasua, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.
El traslado ha comenzado en la ambulancia básica y posteriormente se ha realizado un traspaso a la ambulancia medicalizada, que ha finalizado el traslado al HUN.