Herida una conductora de 67 años tras sufrir una salida de vía con vuelco en Igúzquiza

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 67 años ha resultado herida este martes tras sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-132-B, en Igúzquiza.

Según han informado desde SOS Navarra, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 2 de la NA-132-B, se ha recibido a las 12.39 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital García Orcoyen de Estella con un traumatismo craneoencefálico (TCE) leve y cortes profundos en la mano de pronóstico reservado.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Estella, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral. La mujer, que era la única ocupante, ha salido por sus propios medios del vehículo.