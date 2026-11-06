Herida grave una mujer de 45 años en un accidente de tráfico en Lumbier

Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha resultado herida grave este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Lumbier, según han informado desde Policía Foral.

El suceso ha tenido lugar a las 13.24 horas en el kilómetro 29 de la Autovía del Pirineo, en sentido a Pamplona y ha consistido en una colisión por alcance entre coche y camión. La conductora del coche ha sido desatrapada por efectivos de Bomberos y trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Sangüesa, una ambulancia SVB, un helicóptero medicalizado, un equipo médico y patrullas de la Policía Foral de Sangüesa y de Pamplona.