Herida grave una mujer de 79 años tras ser atropellada en Tafalla

Archivo - Edificio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 79 años ha resultado herida grave este viernes por la mañana tras ser atropellada por un vehículo a la altura del punto kilométrico 4,2 de la NA-8607, frente a la comisaría de la Policía Foral en Tafalla.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 10.43 horas y se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, otra de Soporte Vital Básico, la Policía Local y la Policía Foral.

La mujer ha sufrido un traumatismo craneoencefálico de pronóstico grave y ha sido trasladada en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado al Hospital Universitario de Navarra.