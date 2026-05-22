Herida grave una mujer de 79 años tras sufrir un atropello en Tafalla

Archivo - Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 79 años ha resultado herida grave la mañana del viernes tras ser atropellada por un vehículo en Tafalla, frente a la comisaría de la Policía Foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10.43 horas y ha movilizado al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Local y de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en la NA-8607, a la altura del punto kilométrico 4,2, frente a la comisaría de la Policía Foral de Tafalla, cuando un vehículo ha atropellado a una mujer.

Los servicios de emergencia han trasladado a la mujer al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en la ambulancia medicalizada. Se trata de una mujer de 79 años que sufre un traumatismo craneoencefálico con pronóstico grave.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.