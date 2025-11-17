Herida una joven de 20 años tras ser atropellada en un paso de peatones en Pamplona

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada en un paso de peatones en Pamplona, a la altura del número 15 de la calle Cruz de Barkazio.

La joven ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con traumatismo craneoencefálico y policontusiones. Su pronóstico es reservado.

El accidente se ha registrado sobre las 8.42 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra. Al lugar han acudido ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Municipal.