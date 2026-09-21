Herida una joven de 27 años al caer con un parapente en el Paraje del Puente (Montejurra)

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha resultado herida este lunes al sufrir una caída con un parapente en el Paraje del Puente (Montejurra), según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 12.30 horas en Dicastillo. Al lugar se han desplazado Bomberos del parque de Estella, un equipo médico, una ambulancia SVA, un helicóptero de rescate así como agentes de la Policía Foral.

La joven, de 27 años, ha sufrido politraumatismos y ha sido evacuada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con pronóstico reservado. El Grupo de Rescate Técnico (GRT) ha realizado el rescate aéreo en la zona aérea para posteriormente ser trasladada al centro hospitalario en ambulancia.