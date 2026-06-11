Herida leve tras caer por un terraplén en Baztan

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años ha resultado herida leve este jueves tras sufrir una caída por un terraplén en el camino a Xorroxín, en el término municipal de Baztan.

La mujer ha sido rescatada por efectivos de Bomberos y trasladada al centro de salud de Elizondo para su valoración, tras sufrir un traumatismo en un tobillo que le ha impedido continuar la marcha, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso del accidenre se ha recibido sobre las 17.38 horas y hasta la zona han sido movilizados Bomberos de Oronoz y patrullas de la Policía Foral.