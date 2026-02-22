Herida leve en el incendio de una vivienda en Mutilva

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 55 años ha resultado herida leve este domingo en el incendio de una vivienda adosada de tres alturas en la localidad de Mutilva.

El aviso del fuego se ha recibido a las 12.58 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Local. A la llegada de lo servicios de emergencia todos los habitantes se encontraban fuera del inmueble.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 55 años con quemaduras de carácter leve y para valorar una posible intoxicación por inhalación de humo.