Herida leve la ocupante de un camión que se ha salido de la vía en la N-121-A, en Baztan

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 52 años ha resultado herida leve tras salirse de la vía un camión en la carretera N-121-A a la altura de Baztan, según ha informado Policía Foral.

El suceso ha tenido lugar a las 8.34 horas en el kilómetro 39 de la N-121-A, sentido Irún, en el tramo comprendido entre Berroeta y Zozaia, término municipal de Baztan.

El siniestro ha consistido en la salida de vía y posterior vuelco de un camión en el que viajaban dos personas. A causa del impacto, una de las ocupantes, una mujer de 52 años, ha sufrido contusiones de carácter leve y ha sido trasladada al centro de salud de Oronoz.

Al lugar del accidente se han desplazado patrullas de la División de Seguridad Vial de la Policía Foral, que han regulado el tráfico e instruyen las diligencias, así como efectivos de Bomberos de Oronoz, un equipo médico de la zona y dos ambulancias SVB.