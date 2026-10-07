Herida leve en una salida de vía en la N-135 en Bizkarrete-Gerendiain

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PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años ha resultado herida leve tras una salida de vía que se ha registrado la pasada medianoche en la carretera N-135, en Bizkarreta Gerendiain (Erro).

La mujer ha sido trasladada al centro de salud de Burguete con contusiones, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el suceso se ha dado a las 00.58 horas. El accidente ha ocurrido en el kilómetro 35,6 de la N-135. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Burguete, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y Policía Foral.

El vehículo ha quedado volcado y la conductora se encontrada atrapada mecánicamente. Los Bomberos la han liberado para su trasladado en ambulancia al centro de salud.