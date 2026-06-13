Herida leve en una salida de vía en Marcilla

Imagen del vehículo accidentado en Marcilla. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conductora y única ocupante de un vehículo, una mujer de 42 años, ha resultado herida esta madrugada tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 4,9 de la NA-660, en el término municipal de Marcilla.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 1.16 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Peralta, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La conductora ha sufrido contusiones de pronóstico leve y ha sido trasladada al centro de salud de Peralta.