Herida una motorista de 36 años tras sufrir una caída en Tudela

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 36 años ha resultado herida este miércoles por la tarde en la carretera NA-8703, en Tudela, tras sufrir una caída de la moto en la que circulaba.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del suceso, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 0,3, se ha recibido a las 16.10 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con policontusiones, y su pronóstico es reservado. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.