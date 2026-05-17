Herida una mujer de 24 años en un accidente con un quad en las Bardenas

Archivo - La herida ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 24 años ha resultado herida este domingo tras sufrir una salida de vía con un quad cuando circulaba en una pista en el Camino de Panchín, en las Bardenas Reales.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.56 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

La mujer herida ha sufrido una contusión en la cadera de pronóstico reservado y ha sido trasladada en la ambulancia al Hospital Reina Sofía de Tudela.