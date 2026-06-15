Herida una mujer de 28 años en un accidente de tráfico en Espronceda

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Espronceda, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 7.34 horas en el kilómetro 4,4 de la carretera NA-7200 y ha consistido en la salida de vía de un vehículo. Como consecuencia, la conductora y única ocupante ha quedado atrapada y ha sido liberada por efectivos de Bomberos. La mujer ha sido trasladada, con dolor costal, al Hospital García Orcoyen de Estella.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Estella, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.