Herida una mujer de 33 años tras colisionar una moto con un coche en Esteribar

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años ha resultado herida este viernes en una colisión por alcance producida entre una moto y un coche en la carretera N-135, en Esteribar.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 14, se ha recibido a las 16.48 horas.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con una fractura de omóplato de pronóstico reservado. Han sido movilizados bomberos de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado y Guardia Civil.