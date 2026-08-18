Herida una mujer de 45 años en un accidente de tráfico en Cirauqui

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años resultó herida este lunes por la noche en un accidente de tráfico ocurrido entre Cirauqui y Mañeru, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 23.23 horas en el kilómetro 27,1 de la A-12, donde se produjo una colisión por alcance de dos vehículos, uno de los cuales volcó. La conductora salió por sus propios medios y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con policontusiones.

Al lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de Estella, un equipo médico, una ambulancia SVA, otra SVB, agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, que se encargan de las diligencias.