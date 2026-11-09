Herida una mujer de 50 años en un accidente de tráfico en Orondritz

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años resultó herida este domingo en un accidente de tráfico en Orondritz (Erro), según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 17.24 horas en la carretera NA-2332, donde se produjo la salida de vía de un vehículo, que cayó por un terraplén. La conductora y única ocupante, una mujer de 50 años, resultó herida con traumatismo craneoencefálico y contusión en la extremidad superior y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se desplazaron bomberos del parque de Burguete, un equipo médico, una ambulancia SVB, una ambulancia SVA y agentes de la Policía Foral.