Herida una mujer de 54 años al ser atropellada por un vehículo en Tudela

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha resultado herida este martes al ser atropellada por un vehículo en Tudela, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 13.56 horas en un paso de peatones de la calle Lor, en la capital ribera. Como consecuencia, la peatón, una mujer de 54 años, ha resultado herida con una posible fractura de extremidad superior y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Municipal.