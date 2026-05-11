Herida una mujer de 58 años en una colisión en Berriozar

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha resultado herida este lunes tras una colisión por alcance entre dos vehículos en la PA-34, en el término de Berriozar, según ha informado el 112 Sos Navarra.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con traumatismo torácico y pronóstico reservado.

El suceso se ha registrado sobre las 5.53 horas en el kilómetro 0,7 de la PA-34. Al lugar han sido movilizados bomberos de Trinitarios, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y Policía Foral.