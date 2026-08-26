Herida una mujer de 60 años al caerse de la moto en el aparcamiento del castillo de Javier

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 60 años ha resultado herida este miércoles por la tarde al caerse de la moto en el aparcamiento del castillo de Javier, según han informado desde los servicios de emergencias.

El aviso del accidente se ha recibido a las 15.54 horas y han sido movilizados equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) con una posible fractura de húmero. Su pronóstico es reservado.