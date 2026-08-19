Herida una mujer de 76 años en una colisión en la N-121 en Caparroso

Archivo - Sala del 112 Sos Navarra.
Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 15:21
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PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años ha resultado herida este miércoles tras una colisión frontolateral que se ha registrado en la carretera N-121, kilómetro 55,5, en el término de Caparroso.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con trauma costal y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el accidente se ha dado a las 13.07 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Peralta, equipo médico, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y Guardia Civil. La herida ha sido trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado.

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