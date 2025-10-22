Herida una mujer de 78 años en una salida de vía en Lodosa

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 78 años, que viajaba de copiloto en un vehículo, ha resultado herida leve este miércoles como consecuencia de una salida de vía que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 1 de la NA-123, en el término municipal de Lodosa.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 9.06 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Lodosa, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

La mujer herida, que ha sufrido contusiones de carácter leve ha sido liberada por los bomberos del interior del vehículo y, posteriormente, ha sido trasladada al Hospital García Orcoyen de Estella.