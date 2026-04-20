Herida una mujer de 78 años al salirse de la vía un vehículo en Liédena

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 78 años ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico en Liédena, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 11.26 horas en el kilómetro 40 de la A-21, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha quedado en la mediana, sin interferir con el tráfico. Dos personas viajaban en el turismo y una de ellas ha precisado atención médica al sufrir una contusión en extremidad superior de carácter leve. Ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Sangüesa, un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.