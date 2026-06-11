Herida una mujer de 92 años al ser atropellada por un vehículo en Beriáin

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 92 años ha resultado herida este jueves al ser atropellada por un vehículo en Beriáin, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.10 horas a la altura del número 7 de la calle Artaz de la localidad. Como consecuencia, la mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN), en Pamplona, con contusiones.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Foral.