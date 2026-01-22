Herida una mujer de 95 años tras golpearse con un objeto en la Plaza de los Fueros de Estella

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 95 años ha resultado herida en una pierna este jueves tras golpearse con un carro metálico en la Plaza de los Fueros de Estella, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 10.35 horas. La mujer, que se ha golpeado con dicho objeto que se encontraba en la Plaza, ha sufrido herida en una pierna y ha sido trasladada al Hospital García Orcoyen.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Local de Estella.